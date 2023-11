Equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) atenderam um incêndio em uma casa inacabada localizada no setor Jardim América, em Gurupi, sul do Tocantins. Não houve feridos.

Segundo o CBM, em um dos cômodos da casa, as chamas atingiram o telhado termoacústico de revestimento de isopor. O órgão informou que não havia fornecimento de energia elétrica.

O fogo também atingiu a vegetação no lote ao redor da casa, que foi combatida com auxílio de abafadores. Para conter as chamas da residência, a equipe ligou a linha de pronto emprego e realizou o combate do incêndio.

O órgão informou que não havia moradores no local e que a casa não era habitada, por ser uma obra inacabada. Os demais cômodos da residência foram preservados.