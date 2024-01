Redação Jornal do Tocantins

Um incêndio em uma residência na quadra 1003 sul, em Palmas, comprometeu os móveis da suíte da casa na noite de quinta-feira, 4. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), não houve feridos.

Segundo a corporação, o fogo atingiu a cama, guarda-roupa e objetos pessoais do morador, além do banheiro com os utensílios.

O dono da casa informou aos militares que um carregador de celular que estava na tomada pode ter provocado as chamas.

Após a avaliação, os bombeiros combateram as chamas, para evitar que o fogo se alastrasse pelo restante da residência. A equipe realizou a inspeção final, e deixou a residência sob os cuidados do proprietário.