Redação Jornal do Tocantins

Um incêndio atingiu uma casa no setor Jardim Universitário, em Paraíso do Tocantins, na manhã deste domingo, 6. Ninguém se feriu.

De acordo com os bombeiros, ao chegarem ao local por volta das 4h17, as chamas já tinham consumido a estrutura do telhado, que desabou.

Alguns eletrodomésticos foram destruídos como um fogão e uma geladeira. Segundo os militares não foi possível identificar se outros móveis foram destruídos devido estarem debaixo da madeira e dos escombros das telhas.

O trabalho dos bombeiros terminou cerca de uma hora depois após controlarem as chamas.

Vizinhos informaram aos militares que o morador trabalha no Pará (PA) e que por isso não havia ninguém na residência na hora do incêndio.