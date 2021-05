Vida Urbana Incêndio atinge residência de Colinas e Defesa Civil a interdita por risco de desabamento Chamas consumiram tudo o que havia dentro de um dos quartos da residência

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada na tarde do último sábado, 22, para conter um incêndio a uma residência de Colinas do Tocantins, município distante 278 km de Palmas. O caso ocorreu por volta das 16 horas e de acordo com os bombeiros, as chamas consumiram tudo o que havia dentro de um dos quartos da residência, mas foram controladas. A proprietária recebe...