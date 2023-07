Um incêndio atingiu o prédio onde funciona a Escola Bilíngue Maple Bear, localizada na 701 sul, no final da tarde desta quarta-feira, 26.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar não havia pessoas no prédio em razão do períoso de férias escolares neste mês de julho.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram a proporção do incêndio, com muita fumaça saindo pelas janelas das salas de aula no terceiro andar do edifício.

Ainda não há informações de como e onde iniciou o incêndio.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar estão no local para conter o fogo.