Vida Urbana Incêndio atinge orla de Palmas e moradores reclamam da demora no atendimento do Corpo de Bombeiros De acordo com um residente, mais de 10 chamadas foram efetuadas

Imagens registraram na manhã de terça-feira, 6, um incêndio próximo a orla da Praia da Graciosa. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBMTO), o fogo estava concentrado nas copas das árvores. Segundo o CBMTO, o local era de difícil acesso pelo fato de ser uma área com características de pântano. O incêndio não apresen...