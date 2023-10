Na manhã desta segunda-feira, 23, ocorreu um incêndio no 9º andar do Palmas Medical Center, localizado no Plano Diretor Sul da capital. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) o fogo se concentrou no aparelho de ar-condicionado, mas logo as chamas foram contidas. Não houve vítimas.

Ainda segundo os militares,os pacientes que estavam na unidade foram deslocados para o estacionamento do prédio.

Em imagens divulgadas pelos bombeiros é possível ver o ar-condicionado totalmente destruído pelas chamas e consultórios com fumaças.

Ainda não há informações sobre a causa do incêndio.

A assessoria do hospital informa que os equipamentos de ar-condicionados são de propriedade de cada consultório ou médico que está instalado no edifício. O equipamento e a manutenção são de total responsabilidade dos locatários e da administração do edifício e não do hospital, de acordo com a nota do hospital. Ainda de acordo com a assessoria, nenhum paciente ou profissional se machucou no incidente.