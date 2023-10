Redação Jornal do Tocantins

Um incêndio de grandes proporções atingiu um uma loja localizada na Avenida Nossa Senhora de Fátima, na região central de Tocantinópolis, extremo norte do estado, no início da madrugada desta quinta-feira 26.

Conforme vídeo divulgados pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM), acionado para a ocorrência por volta das 23h50min, é possível ver as chamas consumindo o estabelecimento localizado próximo a um posto de combustível.

De acordo com a equipe, ao chegar no estabelecimento havia dois caminhões pipas no combate ao incêndio.

A Energisa também esteve no local e desligou a rede de energia na região.

Segundo o CBM, os bombeiros entraram no local para ver os pontos que ainda havia focos, e observaram que havia apenas pontos isolados com alguns focos.

Com apoio de um caminhão da brigada da empresa Tobasa, a equipe realizou uma linha direta e subiu aproximadamente oito metros. Através de uma janela os militares realizaram o combate às chamas e em seguida fizeram o rescaldo no local.

Ainda segundo a corporação, a equipe realizou uma varredura no prédio para verificar se havia algum ponto com possibilidade de uma reignição.

A ocorrência se encerrou por volta das 4h21min. A equipe também teve o apoio de um brigadista municipal.