Vida Urbana Incêndio atinge anexo do Tribunal de Justiça e danifica sala de manutenção e serviço de transporte Chamas que começaram às margens da TO-050 alcançaram o prédio e danificaram diversos materiais de trabalho e escritório, guardados no local. Faísca pode ter sido levada por ventania, segundo o TJTO

O incêndio de grandes proporções que se iniciou em uma região de mata às margens da TO-050, na manhã desta sexta-feira (23), se alastrou e atingiu o Anexo II do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), localizado na avenida NS-10, em Palmas. As chamas, que chegaram às salas de manutenção e transporte e danificaram diversos itens, de acordo com informações do Tribunal. Nas salas ...