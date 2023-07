Redação Jornal do Tocantins

Um incêndio atingiu a área de mata localizada nas proximidades do aeroporto de Palmas na tarde desta quarta-feira, 19.

Quatro brigadistas da Brigada de Previncêndio da Defesa Civil e equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) estiveram no local para apagar as chamas.

Imagens e vídeos enviados ao Jornal do Tocantins mostram a proporção do fogo, que se alastrou pela mata em poucos minutos.

A assessoria do Aeroporto de Palmas informou que constatou um incêndio na vegetação dentro do sítio aeroportuário e que a brigada de incêndio do aeroporto “agiu imediatamente para monitorar os focos”. Não houve impacto nas operações de voos.

Ainda segundo a assessoria, as equipes, juntamente com o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, conseguiram controalar o fogo por volta das 16h20.