Redação Jornal do Tocantins

Um incêndio atingiu a área de mata próximo a rodovia TO-010, entre os km 3 e 4, na noite desta terça-feira, 25, por volta das 21h.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, o combate às chamas começou por volta das 21h20min. Uma caminhonete de combate a incêndio florestal do Corpo de Bombeiros foi empregada, além de três militares, que atuaram no combate ao fogo.

Pelas imagens divulgadas pela corporação é possível ver as chamas consumindo a mata e as árvores. Ainda de acordo com a equipe, o incêndio terminou por volta das 22h20min.