Neste fim de semana, ações extramuros de vacinação para todas as faixas etárias ocorrem em dois pontos da capital. No sábado, 4, das 13 às 19 horas, será realizado no Capim Dourado Shopping, na sala do coworking, e no domingo, 5, das 8 às 12 horas, na Feira do Aureny I.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (Semus), serão disponibilizadas as vacinas da Pfizer Baby para crianças de seis meses a quatro anos com e sem comorbidades e Pfizer Pediátrica para crianças de cinco a 11 anos.

Também estará disponível a 1ª, 2ª e 3ª dose monovalente para população acima dos 12 anos e a 4ª dose para população a partir de 40, profissionais de saúde e imunossuprimidos acima dos 12 anos. Além disso, terá imunização da Pfizer Bivalente para públicos prioritários a partir dos 12 anos e pessoas com mais de 60 anos.

Por meio de assessoria, o gerente da Central Municipal de Rede de Frio (Cemurf) da Semus, Hugo Botelho, explica que o foco neste final de semana será para os públicos prioritários da Bivalente. De acordo com ele, a população que estiver elegível para tomá-la vai encerrar o esquema vacinal da covid. Conforme o gerente, o cidadão deverá ter duas doses das demais vacinas disponíveis com intervalo mínimo de 4 meses da última dose.

Ainda conforme a pasta, também podem tomar a vacina bivalente as pessoas não vacinadas, ou que tenham apenas uma dose das demais vacinas, mas para isso, devem iniciar ou completar o esquema com duas doses para depois garantir o reforço a bivalente.

Para adquirir o imunizante, o usuário deve ter em mãos seu cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), cartão de vacina e documentos pessoais (RG e CPF).