Vida Urbana Impressão digital nos óculos da vítima leva polícia a suspeitos de latrocínio Cleonaldo Pereira Soares desapareceu no dia 9 de junho e o corpo foi encontrado no Setor Jardim Aeroporto. Havia sinais de violência e perfuração no pescoço

A Polícia Civil do Tocantins concluiu as investigações sobre a morte de Cleonaldo Pereira Soares, de 47 anos. O exame pericial revelou que a impressão digital encontrada na lente dos óculos da vítima é compatível com a de um dos suspeitos. Dois homens, de 19 e 20 anos, cujos nomes não foram divulgados, foram indiciados por latrocínio, crime que envolve roubo seguid...