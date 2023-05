Vida Urbana Importunação sexual cresce 67% em Palmas nos cinco primeiros meses do ano São 30 registros de janeiro a maio no painel de monitoramento da incidência criminal da SSP. Veja alguns relatos das vítimas e análise de profissionais do direito e pedagogia

Os casos de importunação sexual, considerados os que tratam de abordagens libidinosas de teor erótico, chegaram a 30 relatos registrados nas unidades da Polícia Civil, pelas vítimas, parentes ou policiais chamados para as ocorrências. Os dados são do levantamento feito pelo JTo entre a quinta e a sexta-feira, 26 de maio, com os registros policiais de 1º de janeiro a 25 d...