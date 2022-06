Vida Urbana Impasse na administração da rodoviária entre ATR e maçonaria vai parar na Justiça ATR quer que Loja Maçônica desocupe terminal nesta terça-feira, mas entidade aciona justiça em busca de liminar que a mantenha na administração até uma nova licitação

A Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (ATR) concluiu um processo administrativo com a decisão de rescindir o contrato de administração do terminal rodoviário de Palmas com a Loja Maçônica Luz Pioneira de Palmas. A entidade administra o terminal palmense há 28 e a última renovação contratual, fixada no Termo de Compromisso n...