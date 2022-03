As mulheres recolhidas na Unidade Prisional Feminina (UPF) de Palmas estão sem nenhuma sala de aula estruturada para o retorno das aulas presenciais. As reeducandas temem ter a formação educacional prejudicada após um impasse entre as secretarias da Educação (Seduc) e Cidadania e Justiça (Seciju) sobre a forma da oferta de aulas.

São cerca de 25 alunas distribuídas em sete turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA), do e 1°, 2°, 3° e 4° período do 2° segmento, que corresponde ao Ensino Fundamental (6° ao 9° ano) e 1°, 2° e 3° segmento, que corresponde ao Ensino médio.

O número de estudantes, conforme as reeducandas - ouvidas pelo JTo por meio de intermediários-, não é exato porque a UPF não teve oportunidade de fazer as matrículas, porque a Seduc não libera as turmas para o ensino online. De acordo com elas, só haveria liberação para a modalidade presencial, como nas demais escolas da rede estadual, mas isso não ocorre porque a Seciju diz que não tem condições de montar uma sala por falta de estrutura física.

“Não tem estrutura. O correto era continuar como estava até agosto, porque já estavam no ensino remoto, e devido a essa briga de secretaria, perdemos o direito ao estudo”, lamenta uma das reeducandas, em mensagem encaminhada por meio de uma intermediária.

Fechamento das salas na pandemia

A UFP de Palmas contava com uma sala de aula e uma sala para a coordenação do ensino na unidade, mas durante a pandemia, o local passou a ser usado como dependência do presídio e o ensino ocorreu de forma online.

“Infelizmente, devido a pandemia, a nossa sala de aula na Unidade Prisional foi utilizada como dependências do presídio. Desta forma, acredito que deveria continuar com as aulas remotas até agosto quando prometeram que retornaria”, pontua a reeducanda, em mensagem enviada ao JTo.

No mês passado, a coordenação e professoras voltaram ao trabalho com atividades remotas, com atividades distribuídas às mulheres para aulas entre 14 de fevereiro e 21 de março. Nesta data, segundo mulheres ouvidas por meio de intermediárias, as seis professoras da unidade receberam orientação da Secretaria da Educação para não enviar mais atividades às alunas.

A queixa das reeducandas e para “não serem prejudicadas, sem poder estudar, devido às secretarias não resolverem essa situação”.

Em nota, a Seciju reconheceu que fez readequações no espaço para cumprir as medidas protetivas sanitárias contra a pandemia de Covid-19 e os espaços das aulas “foram afetados momentaneamente e de forma urgente”.

A pasta não apresentou uma solução nem deu prazo para resolver o impasse. Diz, no texto, ter iniciado um “alinhamento junto a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) ofertante do Ensino e, ao mesmo tempo, o processo de readequação desses locais de modo a cumprir os critérios para oferta da educação formal presencial em ambiente prisional na Unidade Penal Feminina (UPF) de Palmas.”

A Seduc não respondeu ao pedido de explicação da reportagem, mas a Seciju informou que uma equipe da Seduc “está trabalhando num currículo especial para atender essa turma da UPF.”

A Seciju também destacou outros projetos do local, como Remição de Pena pela Leitura (Projeto Ler para Libertar), projetos educativos artísticos, religiosos e esportivos, além da aplicação do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem PPL) e Exame Nacional de Certificação do Ensino Fundamental ou Médio (Encceja PPL) e a educação profissionalizante com cursos a serem ofertados neste ano em parceria com o Pronatec.