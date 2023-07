O Instituto Médico Legal (IML) de Palmas recolheu o corpo de Carlos Augusto Silva Fraga, conhecido como Dad Charada, no início da tarde desta quarta-feira, 26. O órgão deverá refazer o exame necroscópico após determinação judicial a pedido da família. O enterro previsto para a terça-feira, mas a família ser recusou a sepultar o corpo até o cumprimento da decisão da Justiça, concedida ainda na terça-feira, 25.

Os advogados Zenil Drumond e Iago Augusto Marinho sustentam que o exame servirá para "identificar a real causa da morte". A família encaminhou vídeos e fotos com “indícios de várias outras lesões no corpo” para contestar a versão de que o detento tenha se matado.

Na decisão, o juiz José Carlos Ferreira Machado também manda a Unidade Prisional Barra da Grota, em Araguaína, preservar "todas as imagens das câmeras de segurança” nas dependências da unidade, na cela SE 206, conhecida como a "Ala dos Assegurados", onde Dad Charada foi encontrado morto na manhã do dia 23 de julho.

Em nota enviada JTo, a Secretaria da Cidadania e Justiça informou que “todas as imagens da ala da Unidade de Tratamento Penal Barra da Grota (UTPBG), na qual se encontrava Carlos Augusto Silva Fraga, já foram disponibilizadas ao Poder Judiciário”.

Antes do IML recolher o corpo nesta quarta-feira, a defesa de Dad Charada encaminhou uma manifestação à 1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos da Comarca de Araguaína questionando a razão do Estado não ter cumprido a decisão no prazo fixado pelo juiz.

“Estamos diante de uma situação fora do comum, a quem interessa a não realização deste exame? Por que tanto mistério na elucidação da morte desse rapaz? Por que não querem apurar as denúncias de lesões no corpo do custodiado?”