Vida Urbana IML examina corpos achados boiando no rio Tocantins, que se suspeita serem de mortos em confronto Polícia Civil investiga o caso e não repassou detalhes, mas a PM disse que os corpos podem se de dois homens que desapareceram no rio durante a troca de tiros; na dada um terceiro suspeito morreu ainda no local

Os corpos de dois jovens, encontrados boiando no rio Tocantins, estão no Instituto Médico Legal (IML), onde serão necropsiados para investigar as causas das mortes. A suspeita é que os corpos pertenciam a um grupo suspeito de roubos e furtos em Sampaio que participou de uma troca de tiros com a Polícia Militar e a Civil, na última semana, quando tentava fugir em uma e...