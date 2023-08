Vida Urbana Imagens mostram suspeito em invasão e furto a comércio na capital Homem arromba porta até abrir espaço para se arrastar para dentro do mercado de onde retira dinheiro do caixa e mercadorias

Na noite de terça-feira, 22, um suspeito invadiu um estabelecimento comercial localizado no bairro Taquaralto, região sul da capital. Em imagens das câmeras de segurança do local divulgadas nas redes sociais, é possível ver que o suspeito empurrou a porta do estabelecimento para cima, até abrir espaço para passar deitado rente ao chão. Outra filmagem no interior do est...