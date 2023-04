Imagens registradas pela Polícia Militar do Estado, enviadas ao JTo nesta segunda-feira, 17, mostram novas apreensões de material bélico realizadas por militares na operação Canguçu. O arsenal teria sido utilizado pelos suspeitos de ataques em Confresa(MT) que fugiram para a maior ilha fluvial do mundo, a Ilha do Bananal, entre o Tocantins e o Mato Grosso.

Entre os objetos apreendidos estão dois motores de popa, coletes e capacetes balísticos, munições, aparelhos celulares, colete salva-vidas, além de armas de grosso calibre e vários outros acessórios.

As apreensões foram realizadas por militares do grupamento de patrulhamento rural e força tática do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM), que tem entre sua área de atuação, municípios da região do Vale do Araguaia, entre eles, Pium, Caseara, Dois Irmãos e Marianópolis.

No domingo, 16, um comunicado do 8º BPM reforçou o pedido realizado pela Polícia Militar, para moradores dos municípios na região da operação evitarem a circulação durante a operação policial.

Um decreto publicado pela prefeitura de Marianópolis, suspendeu as aulas, atendimento médico e dos agentes de saúde na zona rural, transporte dos produtores da quinzena, transporte de jogadores e a manutenção de estrada vicinal na região, enquanto durarem as buscas.

Força-tarefa

Em uma semana de buscas pelos criminosos suspeitos de realizarem ataques no município de Confresa(MT), a força-tarefa prendeu um suspeito e outros dois acabaram mortos em confronto com os policiais.

As polícias militar e civil do Tocantins, Pará, Mato Grosso, Goiás e Polícia Federal, contam ainda com apoio de agentes especializados nesse tipo de busca, enviados pelo governo de Minas Gerais, para auxiliar no cerco policial. Além dos agentes, duas aeronaves e drones foram enviados para reforço na operação.

São um helicóptero e um avião modelo King Air 300, com codinome Pegasus 17, além de dois drones, para integrarem as buscas. A equipe é composta por 14 militares, entre eles, homens do Batalhão de Operações Especiais da polícia de Minas Gerais.