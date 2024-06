Vida Urbana Imagem de câmera de segurança homicídio de empresário em Augustinópolis após confusão por R$ 20 Suspeito acabou preso na última terça-feira (18), ao se apresentar na delegacia da cidade. Durante depoimento, afirmou que momentos antes de matar o empresário, teria sido agredido por ele devido a uma dívida de um jogo de baralho

Imagem gravada por uma câmara de segurança na Avenida Goiás, no centro de Augustinópolis, registrou o momento em que o empresário Thiago Borges da Silva, de 37 anos, é morto com pelo menos um tiro, no domingo (16), enquanto estava dentro de seu carro estacionado na via. A gravação repercutiu nas redes sociais nesta quinta-feira (20). Na imagem é possível ver o ...