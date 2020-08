Vida Urbana Imóveis para construção das sedes da PM e Corpo de Bombeiros em Porto Nacional são doados pela União Governo do Estado assinou contrato de cessão com a Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União nesta sexta-feira, 14

Nessa sexta-feira, 14, o governador do Tocantins, Mauro Carlesse, e o superintendência do Patrimônio da União no Tocantins assinaram nesta sexta-feira, 14, um contrato de Cessão de Uso Gratuito de imóveis para serem utilizados em Porto Nacional. Os imóveis serão destinando a construção das sedes do 5º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Tocantins e da 5ª Companhia d...