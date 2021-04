Vida Urbana Igeprev alega que lei sobre empréstimo é válida apenas para quem está em dia com o INSS Sisepe questiona Governo Estadual e cobra do Igeprev o cumprimento total da lei federal que amplia o percentual máximo para consignações em folha de pagamento para 40%

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (Igeprev) alegou que a lei federal de N° 14.131, de 30 de março de 2021, publicada no Diário Oficial da União (DOU), seria válida apenas aos servidores aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Para o órgão, a norma não se aplicaria ao Regime Próprio de Previdência (RPPS). Ainda s...