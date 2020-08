Vida Urbana IFTO volta às atividades de ensino de forma remota em agosto Em dez câmpus aulas já começaram nesta semana e em Porto Nacional irão iniciar na próxima

As aulas de forma remota retornam neste mês de agosto no câmpus do Instituto Federal do Tocantins (IFTO). A volta das atividades letivas instituída pela Portaria nº 701/2020 se baseia na Portaria MEC nº 544, de 16 de Junho de 2020, no Parecer CNE/CP nº 05/2020, do Conselho Nacional de Educação e nas demais legislações emitidas pelo Ministério da Educação. Conforme o IFTO...