O Instituto Federal do Tocantins (IFTO) aprovou a suspensão temporária do calendário acadêmico e as aulas digitais do primeiro semestre de 2020, que passa a valer a partir do próximo dia 1º de junho. A decisão aprovada nesta segunda-feira, 25, pelo Conselho Superior (Consup).

Conforme a instituição, a medida mantém as férias para julho e o retorno das atividades no mês de agosto. Na reunião ficou determinado que em junho será realizada a otimização das estratégias e capacitações para a realização das aulas em meios digitais.

Na data, o uso da modalidade de ensino a distância será analisada levando em consideração o cenário da pandemia da Covid-19.