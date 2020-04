As atividades presenciais administrativas e de ensino do Instituto Federal do Tocantins (IFTO) estão suspensas por mais 30 dias, conforme as conforme as Portarias nº 400/2020/REI/IFTO e nº 401/2020/REI/IFTO. A medida tomada durante a reunião do Comitê de Risco do Instituto nesta semana.

O Comitê irá reunir novamente no dia 28 de abril para uma nova discussão e avaliação das ações realizadas no IFTO para as decisões futura com relação ao enfrentamento do novo coronavírus, a Covid-19.

O IFTO instaurou em março o Comitê, que é composto por gestores, diretores das unidades, profissionais da saúde e representação estudantil, que analisa, discute e toma as medidas preventivas durante o período da pandemia.

Ações

Desde 23 de março as aulas estão sendo ofertadas em meios digitais, ao invés das aulas presenciais n Instituto. O IFTO passou a adotar atividades remotas de ensino com o uso de ambientes virtuais de aprendizagem, como Moodle Institucional e Google Sala de Aula.