Vida Urbana IFTO prorroga inscrições para especialização em Docência EPT até quarta-feira, 24 São ofertadas 200 vagas para pós-graduação lato sensu em Docência para a Educação Profissional e Tecnológica na modalidade a distância

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO), Campus de Porto Nacional, região central do Estado, prorrogou inscrições para a Pós-graduação lato sensu em Docência para a Educação Profissional e Tecnológica (DocentEPT), até quarta-feira, 24, conforme a retificação nº 1 do edital nº 26/2022. O curso é ofertado na modalidade a dist...