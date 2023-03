O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) de Colinas do Tocantins, localizado no noroeste do Estado, prorrogou até às 23h59 do próximo dia 19, o prazo de inscrição para os cursos de pós-graduação de docência em educação profissional e tecnológica, computação aplicada e sistemas integrados de produção agrícola. O prazo anterior terminava na sexta-feira, 10. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet.

São ofertadas 110 vagas distribuídas da seguinte forma: 40 para docência em educação profissional e tecnológica, 30 para computação aplicada e 40 para sistemas integrados de produção agrícola.

O curso de docência em educação profissional e tecnológica é destinado aos professores da rede estadual, municipal e privada, além de profissionais da educação ou graduados que tenham a intenção de atuar na área.

Já o de computação aplicada é destinado aos graduados na área de computação, eixo tecnológico de informação e comunicação. O curso de Sistemas Integrados de Produção Agrícola é destinado aos graduados na área de ciências agrárias, eixo tecnológico de recursos naturais.

A seleção consistirá em etapa única, com a análise da ficha de avaliação. Nesta etapa, serão conferidos os comprovantes apresentados conforme cada item de avaliação e a pontuação do candidato na ficha de avaliação. O documento terá valor máximo de 100 pontos.

Os cursos terão duração de 12 meses, e integralização de 18 meses. Os resultados da etapa única serão divulgados no site https://ifto.edu.br/colinas em “Seletivos (Editais)”.

As demais datas do cronograma também foram alteradas, agora, a publicação do resultado preliminar está prevista para o dia 25 de março, e o resultado final para o dia 27. As matrículas começam no dia 28 de março e terminam no dia 7 de abril.