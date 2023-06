O Instituto Federal do Tocantins (IFTO) em parceria com Ministério do Turismo (MTur) está com inscrições abertas para 500 vagas nos cursos de inglês e espanhol, aplicados aos serviços turísticos na modalidade a distância.

As inscrições são gratuitas e podem ser efetuadas, até o dia 2 de julho, via internet, por meio do formulário de inscrição.

Conforme o edital, são disponibilizadas 300 vagas para o curso de inglês e 200 para o de espanhol, os dois possuem carga horária de 200 horas. Os cursos serão realizados no período de agosto a dezembro de 2023.

As vagas ofertadas atendem, exclusivamente guias turísticos com carteirinha ou certificado do Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos do Ministério do Turismo (CADASTUR); condutores que possuem formação ou atuação em Unidades de Conservação; estudantes devidamente matriculados no curso de turismo; e profissionais que atuam na cadeia produtiva do turismo.

A classificação do processo seletivo será definida por ordem de inscrição e atende ao quantitativo de vagas estipulado no quadro geral.

O resultado final está previsto para ocorrer no dia 7 de julho, no endereço eletrônico: http://portal.ifto.edu.br/ifto/reitoria/proreitorias/proex/seletivos.

Após a publicação do resultado final, os candidatos que tiveram a inscrição homologada serão matriculados e alocados nas turmas para os momentos síncronos, que serão formadas no aplicativo whatsapp.

O estudante também deverá participar dos encontros síncronos, com o tutor, via Google Meet, em que será trabalhada a oralidade.

Os encontros serão realizados semanalmente, com duração de até 1 hora, nas datas e horários previstos no calendário de Execução do Curso, que será divulgado na aula inaugural.