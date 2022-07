Vida Urbana IFTO oferta 29 vagas remanescentes para cursos superiores Inscrições são gratuitas e seguem até 28 de julho

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO), campus Palmas, está com inscrições abertas para 29 vagas para cursos superiores na modalidade presencial, para o segundo semestre letivo de 2022. As vagas são para os cursos de engenharia civil, engenharia elétrica, gestão pública e sistemas para internet. As inscrições seguem dia 2...