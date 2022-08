Vida Urbana IFTO oferta 200 vagas para especialização em Docência EPT Pós-graduação lato sensu em Docência para a Educação Profissional e Tecnológica é ofertado na modalidade a distância; inscrições seguem até quarta-feira, 17

O Instituto Federal do Tocantins (IFTO), está com inscrições abertas para a Pós-graduação lato sensu em Docência para a Educação Profissional e Tecnológica (DocentEPT). O curso é ofertado na modalidade a distância por meio da Universidade Aberta do Brasil (UAB). Interessados podem se inscrever até a próxima quarta-feira, 17, por meio do link https://seletivosead.com/. &nb...