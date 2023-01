Vida Urbana IFTO lança extravestibular com inscrição de graça e seleção sem prova Seleção será feita por meio da análise do currículo escolar do ensino médio e das notas obtidas no Enem

O Instituto Federal do Tocantins (IFTO) lançou um extravestibular para preencher 45 vagas remanescentes de cursos técnicos e de graduação no campus Palmas. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas a partir de quinta-feira, 12, até 20 de janeiro. O cadastro deve ser feito por meio de um formulário no site do IFTO. São oferecidas 20 vagas para os cursos superiores...