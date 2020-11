Vida Urbana IFTO inscreve para mais de 2 mil vagas de ensino médio e superior em Vestibular Unificado 2021 Inscrições devem ser realizada até o dia 21 de dezembro e não haverá provas

O Instituto Federal do Tocantins (IFTO) está com o prazo para inscrições em mais de 2 ,5 mil vagas para cursos de ensino médio e superior até 21 de dezembro. O Edital do Vestibular Unificado 2021 lançado na última semana pode ser acessado na Página Seja IFTO. Conforme o IFTO, são 375 ofertas somente para cursos concomitantes e subsequentes ao ensino médio, sendo o ...