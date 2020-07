Vida Urbana IFTO inscreve para 375 vagas em cursos técnicos até 11 de agosto Oportunidades estão distribuídas nas unidades de Araguaína, Gurupi, Lagoa da Confusão, Palmas e Pedro Afonso

Estão abertas até 11 de agosto as inscrições para a oferta de 375 vagas para cursos técnicos gratuitos do Instituto Federal do Tocantins (IFTO). As oportunidades estão distribuídas nas unidades de Araguaína, Gurupi, Lagoa da Confusão, Palmas e Pedro Afonso. As inscrições devem ser feitas por meio do Portal Seja IFTO e o valor é de R$ 15,00. As vagas são pa...