Vida Urbana IFTO de Palmas oferta 175 vagas gratuitas em cursos de idiomas As inscrições para os cursos de Inglês e Espanhol e Libras começam na terça-feira, 7. Os cursos são destinados a estudantes, servidores do IFTO e comunidade externa

O Instituto Federal do Tocantins (IFTO) abriu 175 vagas para cursos de Inglês Básico, Espanhol Básico e Libras. As inscrições se iniciam na terça-feira, 7, a partir das 8h e vão até às 23h59 de domingo, 12. A inscrição é gratuita e pode ser feita via internet pelo formulário. Os cursos são destinados a estudantes, servidores do IFTO e comunidade externa. São requi...