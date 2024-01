O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO), campus de Gurupi, abriu inscrições na quinta-feira, 25, para preenchimento de 49 vagas remanescentes em cursos técnicos e superiores. As inscrições são gratuitas.

De acordo com o edital, são ofertadas 25 vagas para Técnico em Teatro Integrado ao Ensino Médio, duas para Técnico em Edificações Integrado ao Ensino Médio, 20 vagas para Licenciatura em Teatro e duas para Tecnólogo em Gestão Pública.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 1° de fevereiro, por meio dos formulários para curso técnico e curso superior, e envio da documentação descrita no edital.

Para os candidatos aos cursos técnicos serão consideradas as médias do último ano do ensino fundamental, reduzidas a uma média geral, no qual serão considerados classificados aqueles que obtiverem melhor desempenho no quesito.

Para os candidatos ao curso superior serão consideradas as médias do último ano do ensino médio, reduzidas a uma média geral, nos quais serão considerados classificados os candidatos que obtiverem melhor desempenho no quesito.

A relação preliminar dos aprovados está prevista para ser divulgada no dia 2 de fevereiro, e o resultado definitivo no dia 5 do mesmo mês.

O período de matrículas será nos dias 5 e 6, de forma presencial, no campus de Gurupi.