O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) campus de Gurupi, localizado na região sul do Estado abriu inscrições para 30 vagas no curso gratuito de pós-graduação lato sensu em Arte Educação, para o primeiro semestre de 2024.

De acordo com o edital, as inscrições devem ser feitas pela internet até o dia 16 de janeiro de 2024. Os interessados devem encaminhar a documentação de inscrição digitalizada em arquivo único em formato "PDF", até o limite de 20Mb para o e-mail: seletivos.gurupi@ifto.edu.br.

As vagas são distribuídas da seguinte forma: 4 vagas para professores da Diretoria Regional de Ensino; 4 vagas para professores da Secretaria municipal de educação de Gurupi; 4 vagas para pretos, pardos, indígenas e quilombolas; e 18 vagas para ampla concorrência.

O curso é destinado aos artistas, produtores culturais, professores de arte (em suas variadas linguagens) e profissionais da educação ou graduados que tenham a intenção de atuar sob a perspectiva de pesquisa em arte-educação, de preferência da área linguística, letras e artes, com a subárea artes.

Conforme o documento, podem se candidatar ao curso, graduados em cursos de licenciatura, bacharelado ou tecnólogo, em uma das áreas descritas no público alvo, reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), ou graduandos mediante a apresentação de declaração colação de grau ou concluinte emitida pela instituição de ensino, explicitada a data de conclusão do curso até a data de início das aulas.

O curso tem carga horária de 360 horas. As aulas estão previstas para ocorrer nas quartas e quintas-feiras, no horário das 19h às 22h40min.

Para a classificação do curso serão analisados os documentos da ficha de avaliação do currículo, com pontuação máxima de 100 pontos, currículo, com pontuação máxima de 60, e memorial com pontuação máxima de 40.

Ainda segundo o edital, o resultado final será divulgado no dia 22 de janeiro de 2024, no site do IFTO. Os candidatos aprovados dentro do número de vagas serão convocados para a matrícula em 23 de janeiro, em 1ª chamada.

O envio da documentação deverá ser realizado exclusivamente por formulário eletrônico a ser disponibilizado na convocação de 1ª chamada de matrícula no dia 24 de janeiro.