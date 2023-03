Vida Urbana IFTO de Formoso do Araguaia abre seleção para professor substituto com salário de até R$ 5,8 mil Vagas são para as áreas de agronomia e letras; inscrições são gratuitas e começam nesta quinta-feira, 9

O Instituto Federal do Tocantins (IFTO), está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Simplificado de Professor Substituto para o Campus Avançado Formoso do Araguaia, Sudoeste do Estado. São ofertadas cinco vagas para a área de agronomia e cinco vagas para a área de letras. Os salários variam de R$ 3.130, 85 a R$ 5.831,21 a depender da titulação. Conforme o edi...