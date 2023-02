Vida Urbana IFTO de Colinas está com inscrições abertas para 110 vagas em três cursos de pós-graduação Processo seletivo oferta 40 vagas para o curso de docência em educação profissional e tecnológica; 30 para computação aplicada e 40 para sistemas integrados de produção agrícola; inscrições são gratuitas

O Instituto de Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) está com inscrições abertas para os cursos de pós-graduação lato sensu do Campus de Colinas do Tocantins, localizado na região noroeste do Estado. São ofertadas 40 vagas em docência em educação profissional e tecnológica, 30 para computação aplicada e 40 para sistemas integrados de produção agrícola. De acordo...