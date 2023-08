O Centro de Idiomas do Campus de Araguaína, do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO), região norte do Estado, está com inscrições abertas para 50 vagas no curso básico de libras I.

De acordo com o edital, são ofertadas 35 vagas para comunidade externa; 10 para acadêmicos do instituto e cinco para servidores do IFTO. O curso será realizado totalmente de forma presencial e gratuita.

Os interessados devem se inscrever vi internet, por meio do formulário de inscrição, disponível através do link https://forms.gle/CdeG6ELrepXmCDgQA.

Para se inscrever, os candidatos deverão atender aos seguintes critérios: ter 16 anos completos na data de inscrição; ter e-mail válido e RG e CPF.

Ainda conforme o edital, o processo de seleção será por ordem de inscrição, que atenderá ao quantitativo de vagas estipulado. As aulas ocorrerão no Campus Araguaína, localizado na avenida Paraguai, esquina com a avenida. Amazonas, quadra 56, lote 01, setor Cimba.

As aulas ocorrerão nas terças-feiras das 18h às 19h45, para a turma A, e das 20h às 21h45 para a turma B. A carga horária é de 30 horas, e ao final do curso, será emitido certificado de conclusão.

O resultado final está previsto para o dia 4 de setembro e o início das aulas para o dia 5 do mesmo mês.