O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFTO) Campus Araguaína, região norte do Estado, está com inscrições abertas para 35 vagas no curso de operador de computador integrado ao Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA/FIC).

De acordo com o edital, as inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 16 de janeiro de 2024, por meio do encaminhamento do formulário de inscrição pelo candidato, ou por procurador legalmente constituído, para o para o e-mail: seletivo.araguaina@ifto.edu.br.

Os candidatos que não têm acesso à internet poderão realizar a inscrição de forma presencial no setor de Atendimento Integrado do campus Araguaína, situado na avenida Paraguai, esquina com a avenida Amazonas, quadra 56, lote 1, Cimba, das 8h30 a 12h e das 14h30 às 18h, nos dias úteis dentro do período.

Ainda segundo o documento, as aulas presenciais serão ministradas de segunda a sexta-feira no período noturno, ou de acordo com a demanda da coordenação do curso e calendário acadêmico vigente.

Ainda conforme o edital poderá fazer o curso, o candidato que tiver o Ensino Fundamental Completo, comprovado no ato da matrícula e idade igual ou superior a 18 anos.

O resultado preliminar está previsto para ser divulgado no dia 17 de janeiro, na página oficial do Campus Araguaína.

O recurso contra o resultado preliminar deve ocorrer no dia 18 de janeiro, até às 12h. Ainda para o dia 18, está previsto para ser divulgado o resultado final. O período de matrícula ocorrerá entre 18 e 25 de janeiro de 2024.