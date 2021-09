Vida Urbana IFTO abre nesta segunda-feira inscrições para cursos de idiomas gratuitos Segundo o edital, podem se inscrever estudantes e servidores de todos os campi do IFTO e também pessoas da comunidade em geral

O Centro de Idiomas do Campus Paraíso do Tocantins do Instituto Federal do Tocantins (IFTO) lançou edital de seleção simplificada para cursos de Inglês, Espanhol e Japonês básico. Os cursos serão realizados totalmente on-line e de forma gratuita. O período de inscrições é de 20 de setembro a 1º de outubro. O instituto informou que a inscrição deverá...