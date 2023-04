Redação Jornal do Tocantins

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO), Campus Palmas, está com inscrições abertas para o processo seletivo para contratação de estagiários para as áreas de administração, análise clínica, comunicação social - jornalismo, engenharia civil e marketing.

As inscrições seguem até o dia 10 de abril. O edital oferta uma vaga para cada área, com número máximo de cinco candidatos aprovados ou classificados.

Os estudantes selecionados receberão bolsa-estágio nos valores de R$ 787,98, para 20 horas semanais, além de auxílio-transporte no valor de R$ 10,00 por dia efetivamente estagiado com deslocamento.

O estágio terá duração inicial de, no mínimo, seis meses, podendo ser prorrogado desde que o tempo total do estágio não exceda a dois anos.

As vagas são destinadas para a modalidade de estágio não obrigatório remunerado e são voltadas para estudantes de nível superior de graduação. Interessados devem se inscrever até 10 de abril, mediante o envio dos documentos exigidos no edital para o endereço de email: "capessoal.palmas@ifto.edu.br", de forma digitalizada, legível, em formato ".pdf" e em arquivo ÚNICO (compilado).

O processo seletivo será composto por duas fases: análise curricular e entrevista.