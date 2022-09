Vida Urbana IFTO abre inscrições para o vestibular unificado com 3 mil vagas Oportunidades são para cursos técnicos com 1705 vagas, e de graduação com 1295; inscrições seguem até 19 de outubro; provas estão previstas para o dia 6 de novembro

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO)abriu nesta terça-feira,13, as inscrições para o vestibular unificado para o primeiro semestre de 2023 com 3 mil vagas em cursos presenciais. As oportunidades estão distribuídas em cursos técnicos com 1705 vagas e de graduação com 1295 vagas em 10 unidades. De acordo com o IFTO, ...