Vida Urbana IFTO abre inscrições para 500 vagas em cursos gratuitos de idiomas aplicados aos serviços turísticos São disponibilizadas 300 vagas para o curso de inglês e 200 para o de espanhol que serão realizados totalmente on-line; inscrições seguem até 18 de janeiro

O Instituto Federal do Tocantins (IFTO) em parceria com Ministério do Turismo (MTur) está com inscrições abertas para 500 vagas nos cursos de Inglês e Espanhol, aplicados aos serviços turísticos na modalidade a distância. As inscrições são gratuitas e podem ser efetuada, até 18 de janeiro de 2023, via on-line, por meio do formulário de inscrição, disponível n...