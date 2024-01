O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, campus de Paraíso do Tocantins, localizado na região centro-oeste do estado, abriu inscrições com 150 vagas para os cursos de inglês, espanhol e japonês e libras básico.

De acordo com o edital, os cursos serão realizados no período de fevereiro a junho de 2024. As vagas para os cursos online são distribuídas da seguinte maneira: 25 vagas para espanhol básico básico V; 25 para inglês básico; japonês básico; 25 para libras básico; 25 para inglês kids. Para o curso presencial de inglês básico, também são ofertadas 25 vagas.

A inscrição deverá ser efetuada via internet, por meio do link. As vagas são ofertadas à comunidade externa, acadêmicos do IFTO, servidores do IFTO e filhos de servidores do instituto.

Para se inscrever, é necessário ter 16 anos completos na data de inscrição para os cursos básicos e 10 para o curso de inglês kids. Também é preciso ter e-mail válido, RG e CPF.

Seleção

O Processo de Seleção será por ordem de classificação definida por sorteio eletrônico, atendendo ao quantitativo de vagas estipulado no quadro geral.

O sorteio eletrônico será realizado no dia 5 de fevereiro, sendo registrado em vídeo, o qual será disponibilizado no site do IFTO de Paraíso do Tocantins.

Preenchidas as vagas de cada curso, será sorteado um quantitativo igual ao número de vagas de candidatos para o Cadastro de Reserva, não havendo obrigatoriedade ao IFTO de utilizá-lo.

O critério de convocação do cadastro de reserva, caso necessário, será pela ordem de classificação definida em sorteio.

O resultado final ocorrerá no dia 5 de fevereiro. A listagem com os nomes dos classificados será divulgada no site do IFTO.

A confirmação da matrícula deve ser realizada entre os dias 6 e 9 de fevereiro. O início das aulas está previsto para o dia 12 do mesmo mês.