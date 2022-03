Vida Urbana IFTO é escolhido, sem licitação, para ministrar curso de formação dos novos policiais Custo é de R$ 2,4 milhões para capacitar os mil novos militares em 14 polos no interior; corporação defende capacidade da instituição para formação tecnóloga dos praças

Os novos mil soldados que tomarão posse na Polícia Militar no dia 21 de março não terão o curso de formação oferecido pela corporação. A capacitação será feita de forma descentralizada, em 14 polos e ficará a cargo do Instituto Federal do Tocantins (IFTO), ao custo estimado de R$ 2,4 milhões, custo médio de R$ 2.400,53 por aluno. Estimativa feita por fontes milita...