Nesta segunda-feira, 13, o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) divulgou, através do seu portal, que estão abertas oito vagas de estágio em três municípios tocantinenses: Palmas, Gurupi e Cristalândia. Os cargos são direcionados aos estudantes de nível médio e superior, que estejam interessados em aprender e pôr em prática as atividades de seu curso diretamente no mercado de trabalho.

As oportunidades são direcionadas a acadêmicos dos cursos de Administração ou Ciências Contábeis (2), Administração (5) e Ensino Médio (1). Os concorrentes devem ter cadastro no site do Sistema Nacional de Estágio (SNE) e manter os dados pessoais, escolares, conhecimentos gerais, além dos currículos atualizados para participar da seleção.

O interessado também deve estar devidamente matriculado e atender os requisitos da vaga, como ter a disponibilidade em horários específicos e ter experiência com o uso de ferramentas básicas da área pretendida. Após seleção, os estagiários também vão contar com outros benefícios como bolsa e auxílio-transporte. O mural de estágio, disponível no portal do IEL, é atualizado diariamente.

Os requisitos e horários também podem ser conferidos no site. Informações sobre as vagas podem ser obtidas por meio do telefone do IEL (63) 3229-5737 ou pelo (63) 3549-2520 (Fixo e Whatsapp).

Confira as oportunidades:

Vaga – Administração e Ciências Contábeis - 4° semestre ao 6° semestre – Cristalândia

Vaga – Administração e Ciências Contábeis - 1° semestre ao 6° semestre – Palmas

Vaga – Administração - 1° semestre ao 6° semestre – Palmas

Vaga – Administração - 1° semestre ao 6° semestre – Gurupi

Vaga – Administração - 1° semestre ao 6° semestre – Gurupi

Vaga – Administração - 1° semestre ao 6° semestre – Gurupi

Vaga – Administração - 1° semestre ao 6° semestre – Gurupi

Vaga – Ensino Médio - 1° semestre ao 2° semestre – Palmas