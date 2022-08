Vida Urbana Idosos representam 81% das mortes por quedas neste ano no Tocantins De 57 mortes por queda neste ano, população acima de 60 anos predomina nos dados

Uma das grandes preocupações do envelhecimento é o aumento no risco de quedas. Mesmo que não provoque a morte, uma queda pode trazer consequências graves para os idosos incluindo fraturas, internações, redução da independência e depressão. As quedas fatais são a terceira causa de mortalidade entre as pessoas com mais de 65 anos e 70% ocorrem dentro de casa, segundo o...