Vida Urbana Idosos já podem procurar pontos de vacinação para receber doses da Influenza Segundo a Secretaria Municipal de Palmas, a recomendação é que o público busque a unidade mais próxima de sua residência e com isso evite grandes deslocamentos

Já está disponível em Palmas a vacina contra a Influenza. As doses acabaram logo após o primeiro dia de vacinação, que começou no início da semana passada, mas conforme a Secretaria Municipal da Saúde (Semus), a imunização está ocorrendo na cidade a partir desta segunda-feira, 30. A vacina é para acima de 60 anos. As novas doses estão sendo disponibilizadas nas sa...